CoopVoce è uno dei gestori più presi in considerazione dell’intero panorama della telefonia mobile. Soprattutto per quanto concerne l’ambito dei provider virtuali, questa grande azienda è stata in grado di prendere la leadership assoluta grazie alle sue offerte. Queste sono cambiate esponenzialmente rispetto al passato, dove gli utenti criticavano i contenuti che risultavano tutt’altro che larghi di manica.

Attualmente proprio secondo questi canoni, le offerte di CoopVoce sarebbero cambiate. Il gestore avrebbe cominciato infatti a proporre soluzioni molto più allettanti sia dal punto di vista del prezzo che dal punto di vista dei contenuti stessi. Il tutto è dovuto ad un cambio di strategia necessario affinché gli utenti non abbandonassero in massa il provider. Proprio per questo ecco altre due soluzioni che arrivano a sostituire la ormai esaurita TOP 40.

CoopVoce lancia due offerte ChiamaTutti: ecco la Easy e la TOP 10 con prezzi ottimi

CoopVoce sembra avere due offerte da proporre agli utenti. La prima è la nuova ChiamaTutti TOP 10, nome che lascia capire di che pasta è fatta. Questa possiede infatti al suo interno minuti senza limiti verso tutti i gestori, 1000 messaggi verso tutti e 10 giga in 4G per un prezzo di soli 9 euro al mese per sempre.

La seconda promo è poi la ChiamaTutti Easy, soluzione per un pubblico meno pretenzioso ma che risulta comunque congrua con il prezzo offerto. Al suo interno ci sono infatti 300 minuti verso tutti, 300 SMS e 3 giga per navigare sul web utilizzando la rete in 4G. Il prezzo è di soli 4,50 € al mese per sempre.