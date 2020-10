Bennet stringe i tempi e prova a raccogliere l’approvazione di un numero sempre maggiore di consumatori italiani, promuovendo a tutti gli effetti il proprio SottoCosto, puntando però molto sui prodotti di casa Apple.

La soluzione attualmente disponibile, è da considerarsi valida in ogni negozio sul territorio italiano, con possibilità di acquisto senza limitazioni particolari, se non le scorte effettivamente disponibili. Essendo un SottoCosto, infatti, i consumatori dovranno prestare attenzione al numero di unità presenti a tutti gli effetti in negozio.

Volantino Bennet: questi sono i prezzi migliori di oggi

Il volantino Bennet, come ampiamente predetto e specificato, strizza l’occhio al mondo Apple, per farlo decide di scontare due prodotti estremamente interessanti per il pubblico amante del brand: iPhone 11 e AirPods di seconda generazione.

A breve inizierà il pre-ordine dell’iPhone 12, tuttavia il vecchio modello è ancora uno dei più desiderati ed apprezzati, proprio per la sua versatilità, ed il prezzo in fase calante. Attualmente, grazie a Bennet, il cliente potrà acquistarlo spendendo complessivamente soli 598 euro, una cifra bassissima se considerata la qualità generale del terminale stesso.

L’accessorio è allo stesso tempo desideratissimo, sono state considerate le migliori true wireless degli ultimi anni, e come ben sapete le imitazioni si sprecano. Il loro prezzo è a sua volta ridottissimo, corrisponde esattamente a soli 109 euro.

La combo non richiederà un esborso particolarmente elevato, con circa 710 euro si potranno acquistare in abbinata. Per conoscere le altre offerte incluse nel volantino Bennet, aprite le immagini che trovate inserite qui sotto.