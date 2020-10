Scaricare un’app sullo smartphone dovrebbe rappresentare un’azione senza pensieri: la sola presenza del software sugli Store autorizzati per Android, infatti, dovrebbe fungere da garanzia universale. Nonostante sia questo il pensiero che molti utenti condividono, in realtà il passato ci ha dimostrato che così non è visto che, in alcuni e rari casi, le app presenti sullo Store possono nascondere al loro interno dei pericoli non indifferenti.

App: attenzione alle recensioni e alla loro provenienza, controllare alcuni dettagli potrebbe salvare i vostri dati

Capaci di nascondere al loro interno dei malware così avanzati da superare anche i controlli di sicurezza, le app a cui facciamo riferimento possono essere molto pericolose. In grado di veicolare insieme di dati personali così come le credenziali delle home banking, le stesse non sono da sottovalutare.

Ovviamente, appena il problema viene riscontrato, Google elimina immediatamente tali software dal suo Store, rendendo persino noto il problema ma precedere tale accadimento risulta ancora più funzionale.

È necessario, a tal punto, verificare sempre da dove provengono le applicazioni e soprattutto consultare le recensioni in cerca di eventuali problematiche già note.

Concludiamo, infine, lasciando una lista delle app incriminate fino ad oggi: