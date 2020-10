Anche questo mese WindTre dimostra il suo interesse nei confronti dei giovani e mantiene in listino le sue due straordinarie offerte con 80 GB e tutto illimitato. I nuovi clienti la cui età corrisponde a quella indicata dal gestore come requisito minimo per richiedere l’attivazione di una delle due promozioni, hanno la possibilità procedere con l’acquisto della nuova SIM direttamente online; e di ottenere ottimi contenuti a prezzi davvero irrisori. Inoltre, dopo aver completato l’acquisto, ricevono l’opportunità di riscuotere un premio decisamente interessante. Scopriamo, dunque, come attivare le due offerte, la WindTre Student e la WindTre Young, i contenuti da esse previsti e i costi a cui andare incontro!

WindTre pensa ai giovani: ecco le offerte Student e Young proposte ai clienti under 20 e under 30!

Le offerte WindTre Student e WindTre Young sono rivolte rispettivamente ai clienti under 20 e under 30. I contenuti proposti dalle due tariffe sono identici, infatti ogni mese i nuovi clienti hanno la possibilità di usufruire di:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

80 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile

A cambiare è il costo di rinnovo da sostenere mensilmente. I clienti under 20 che richiedono l’attivazione dell’offerta WindTre Student vanno incontro a un costo di soli 9,99 euro al mese. I clienti under 30, invece, attivando l’offerta WindTre Young, vanno incontro a un costo di soli 11,99 euro al mese.

Le spese previste dalle due offerte dovranno necessariamente essere sostenute attraverso una delle modalità di pagamento indicate dal gestore, cioè: carta di credito, conto corrente o carta conto.

Come anticipato, portando a termine l’attivazione di una delle due offerte il gestore consente di ricevere in premio un regalo. Si tratta del videogioco MotoGP 20, disponibile anche attraverso l’offerta Unlimited Gaming.