Il volantino Bennet prova a risalire la china, recuperare tutto il terreno perso nei confronti delle dirette rivali del settore, come Esselunga o similari, nella speranza di acquisire il maggior numero di clienti possibili, nel “poco” tempo a disposizione prima del Natale.

Per raggiungere l’obiettivo prefissato, l’azienda ha recentemente lanciato una campagna promozionale, intitolata SottoCosto, con offerte di assoluto rispetto. Il risparmio, in questo caso, è notevole, anche se va ricordato che l’acquisto dovrà essere completato solo in negozio, e soprattutto che le scorte potrebbero rappresentare un piccolo problema per la maggior parte di noi (sono pochissime).

Bennet: tantissime offerte per far felici gli utenti

Riuscire nell’impresa di fare felici tutti gli utenti è praticamente impossibile, per questo motivo Bennet ha cercato di proporre un qualcosa di diverso rispetto alle altre campagne promozionali, ovvero i prodotti Apple.

Il volantino corrente appare essere una delle rarissime espressioni di promozioni mirate quasi esclusivamente sul brand dell’azienda di Cupertino. Il prodotto principe della campagna è sicuramente iPhone 11, penultima versione dello smartphone secondo Apple, può essere acquistato con un esborso di 598 euro, in versione no brand con 64GB di memoria.

Dopo aver scelto lo smartphone, è arrivato il momento di pensare agli accessori, ecco quindi che le Apple Airpods potrebbero risultare una valida alternativa, o alleate, soprattutto se commercializzate a soli 109 euro, almeno per quanto riguarda la seconda generazione.

Il volantino Bennet lo potete scoprire direttamente aprendo le pagine che abbiamo inserito per voi nell’articolo.