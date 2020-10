Una nuova spettacolare promozione Vodafone si staglia all’orizzonte, parliamo appunto della Special 100 Giga Digital Edition, una soluzione che prevede la possibilità di fruire addirittura di 100 giga al mese, spendendo nel contempo cifre ridottissime.

All’interno dell’offerta di casa Vodafone trovano posto contenuti assolutamente interessanti, infatti il cliente che la richiederà potrà effettivamente godere di 100 giga di internet alla massima velocità di navigazione possibile (al momento parliamo di 600Mbps in download), affiancati da illimitati minuti per poter parlare con chiunque, nonché SMS senza limiti verso tutti.

Il suo prezzo è assolutamente invidiabile, a conti fatti è un’offerta che richiede il versamento di soli 9,99 euro al mese, con la promessa di una totale assenza di rincari per i 24 rinnovi successivi alla data di attivazione. In parallelo, tuttavia, va ricordato che sarà necessario attivare la Ricarica Automatica; ciò sta a significare che il cliente si ritroverà a dover pagare il canone tramite conto corrente bancario o carta di credito, al momento attuale non risulta essere attivabile tramite credito residuo.

Vodafone: la promozione è bella, ma chi può attivarla?

La promozione di casa Vodafone non può essere attivata da tutti gli utenti in Italia, solamente chi possiede un numero Iliad o di un MVNO la potrà effettivamente richiedere. Il pagamento iniziale previsto è di 10 euro, necessario proprio per acquistare la nuova SIM ricaricabile, su cui poi portare il numero stesso di telefono. La promozione, invece, non richiede alcun tipo di versamento, solo 1 centesimo, una cifra indicativa, ma di pochissimo valore.

Per maggiori informazioni recatevi nei punti vendita in Italia.