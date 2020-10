Unieuro si riafferma come miglior rivenditore di elettronica del nostro paese, almeno per quanto riguarda la qualità della campagna promozionale proposta nel periodo corrente. Il SottoCosto appare essere decisamente invitante, e ricchissimo di offerte da cogliere al volo.

Ancora per pochi giorni è disponibile un volantino da non perdere di vista, fino al 18 ottobre tutti gli utenti in Italia potranno approfittare degli ottimi prezzi pensati da Unieuro, ed applicati sulle più svariate categorie merceologiche. Gli acquisti possono essere completati anche online sul sito ufficiale, ricordando ad ogni modo che la spedizione è gratuita su ogni ordine superiore ai 49 euro (anche di più prodotti).

Unieuro: quali sono le offerte da non perdere

Sfogliando il volantino Unieuro si incrocia una promozione assolutamente da non perdere, parliamo dell’ottimo Samsung Galaxy S20+, il top di gamma assoluto dell’azienda sudcoreana, in vendita ufficialmente a soli 699 euro. Il prezzo è conveniente, poiché non va dimenticato che di base era previsto un listino di oltre 1000 euro, naturalmente per la versione sbrandizzata.

Volendo invece puntare verso un modello decisamente più economico, ma ugualmente prestante, ecco arrivare l’ottimo Oppo reno 2, un terminale non proprio recentissimo, ancora in grado di soddisfare l’utente più esigente, dato il prezzo relativamente ridotto, corrispondente a poco meno di 400 euro.

Il volantino Unieuro naturalmente accoglie al proprio interno anche altri sconti assolutamente interessanti, nel caso in cui si volesse approfondire la conoscenza con il suddetto, aprite subito le pagine che trovate elencate nel nostro articolo.