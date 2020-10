L’operatore Vodafone Italia sta proponendo ancora, tramite una campagna SMS winback, l’offerta Vodafone Special 50 Digital Edition, rivolta ad alcuni suoi ex clienti che riceveranno un messaggio promozionale.

Questi utenti potranno attivarla entro il prossimo 20 ottobre 2020 a soli 5.99 euro al mese. La stessa offerta potrebbe essere proposta ad alcuni ex clienti anche al costo di 7 euro al mese, 12 euro al mese o anche a diversi prezzi mensili personalizzati. Scopriamo insieme cosa propone.

Torna in Vodafone con la Special 50 Digital Edition a 5.99 euro al mese

Vodafone Special 50 Digital Edition prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico internet mobile fino in 4G ad un prezzo mensile personalizzato. Il costo di attivazione dell’offerta è gratuito, come anche quello della SIM, mentre per quanto riguarda il metodo di pagamento, è previsto l’addebito su credito residuo.

Ecco un esempio di SMS che alcuni ex clienti stanno ricevendo: “Torna in Vodafone, proroghiamo per te l’offerta speciale che e’ in scadenza! 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 5.99 euro al mese con Digital Service. SIM e attivazione GRATIS! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web6. Attiva nei nostri negozi entro il 20 Ottobre 2020“.

Il cliente però, può decidere di attivare la modalità di pagamento Smart Pay, che permette di pagare il rinnovo dell’offerta base con la propria carta di credito o domiciliazione SEPA SDD. In caso di extrasoglia di dati, la navigazione a internet viene bloccata fino al rinnovo successivo. Per scoprire tutte le altre offerte disponibili, visitate il sito ufficiale dell’operatore.