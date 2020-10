In Italia si torna a parlare con insistenza di didattica online. La ripresa a grandi numeri dei contagi da Covid sta portando a nuove restrizioni territoriali. Anche scuole ed università potrebbero quindi prevedere, ben presto, un ritorno alle attività da remoto. In vista di un futuro molto incerto, segnaliamo per tutti gli studenti questa promozione molto vantaggiosa di TIM inerente proprio il campo della didattica.

TIM, confermata la promozione per la didattica online con Giga gratis ed illimitati

La tariffa che TIM ha messo a disposizione degli studenti si chiama eLearning Card. Il bundle della promozione prevede Giga senza limiti per la connessione sui principali portali dedicati alla didattica online. La lista delle app e dei software compatibili con i servizi di eLearning Card è molto lunga e prevede importanti nomi come Office 365, Zoom, Microsoft Teams, Google Suite for Education, tra gli altri.

La promozione si dedica in particolar modo a tutti gli studenti. Gli abbonati TIM che intendono attivare questa tariffa dovranno collegarsi con il sito TIMparty ed accedere con le proprie credenziali personali. Una volta sulle pagine di TIMparty, la eLearning Card potrà essere attivata in pochi passaggi, selezionando la tariffa all’interno dell’area VANTAGGI TIM. Al momento della richiesta, la tariffa sarà automaticamente aggiunta al profilo dell’interessato.

Ci sono alcune condizioni da sottolineare condizioni. In primo luogo, eLearning Card può essere attivata solo da utenti fisici e non da profili relativi a partite IVA. Inoltre, la promozione ha una durata univoca di un anno. Al termine del periodo promozionale, i benefici dell’offerta non saranno più disponibili.