Essere abbonati a Sky in queste settimane conviene, specialmente se si è appassionati di calcio e di sport. Con gli stati che prevedono spettatori contingentati e con gli eventi a porte chiuse, i tifosi di calcio per seguire la loro squadra del cuore devono necessariamente attivare un pacchetto per la pay tv satellitare. Oltre ai canali tradizionali via decoder, Sky garantisce al pubblico anche un’offerta streaming.

Sky, la vera offerta in streaming come alternativa all’IPTV

Le offerte streaming di Sky si realizzano attraverso il servizio NOW TV. La piattaforma già da anni rappresenta una certezza per il grande pubblico. Ad oggi NOW TV può essere considerata la vera via alternativa alle tecnologia dell’IPTV.

Avere un abbonamento a NOW TV conviene per diverse ragione. A differenza di una sottoscrizione a Sky modello satellitare, il servizio streaming non prevede vincolo d’abbonamento, non prevede l’utilizzo di decoder e parabola e soprattutto garantisce costi da ribasso.

Il pacchetto Sport di Sky (compresi eventi che Serie A, Champions League, Premier League e molto altro) ha un costo univo di 29,99 euro al mese. Con NOW TV però non c’è solo lo sport. I clienti, infatti, potranno anche scegliere un ticket a loro discrezione tra Intrattenimento, Serie tv e Cinema ad un costo fisso di 9,99 euro. Tutti e tre i ticket di visione, invece, saranno disponibili al prezzo di 19,99 euro.

Ulteriore sorpresa per i clienti che intendono attivare NOW TV è il duplice ticket Intrattenimento e Cinema, previsto ad un costo promozionale di 2,99 euro per i primi trenta giorni.