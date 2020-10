I due smartphone top di gamma Realme X7 e X7 Pro sono stati annunciati ad inizio settembre in Cina e adesso potrebbero essere pronti a fare il loro debutto in India e magari successivamente anche in altri mercati globali come quello europeo.

A dare la notizia su Twitter è stato Madhav Sheth, già CEO di Realme India e dallo scorso agosto anche a capo proprio della divisione europea. Il post condiviso nelle scorse ore fornisce interessanti indizi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Realme X7 e Realme X7 Pro sono pronti a fare il proprio debutto anche in Europa

Il post condiviso nelle scorse ore recita: “Volete che lanci X7 e X7 Pro in India?“. A ciò si aggiunge poi un altro tweet, quest’ultimo condiviso qualche ora prima e facente riferimento ai SoC Dimensity di casa MediaTek, entrambi inclusi proprio sui due top di gamma: Dimensity 800U su X7 e Dimensity 100+ sulla variante Pro che recita: “Cosa ne pensate dei processori MediaTek Dimensity?“.

Insomma, il debutto sui mercati internazionali di Realme X7 e X7 Pro sembra ormai assodato e adesso non resta altro che attendere una conferma ufficiale, magari anche con una data di lancio precisa, che potrebbe arrivare già nelle prossime settimane. Vi ricordo che i due smartphone si differenziano, prima di tutto, per le dimensioni dello schermo, 6.4 pollici per l’X7 e 6.55 per il modello Pro.

Anche il processore è differente, il modello X7 monta un MediaTek Dimensity 800U mentre il modello Pro un MediaTek Dimensity 100 Plus, il primo con 6 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna ed il secondo con 8 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna, entrambi non espandibili. Il comparto fotografico è identico, quadruplo sensore posteriore da 64+8+2+2 megapixel ed una fotocamera da 32 megapixel sul lato posteriore. Batteria leggermente maggiore per il modello Pro, 4.500 mAh contro i 4.200 mAh di quello base.