Gli utenti di PlayStation 5 potranno registrare chat vocali e inviarle ai moderatori, ma Sony ha chiarito che la società stessa non registrerà le chat di gruppo. La notizia è stata rivelata grazie all’ultimo aggiornamento del software di sistema per PlayStation 4, versione 8.00.

Gli utenti di PS4 hanno segnalato di aver visto una notifica nelle chat di gruppo in cui viene detto che “le chat vocali possono essere registrate per la moderazione”. Secondo un articolo su PlayStation Blog, questa è una misura preventiva per la funzionalità in arrivo, che verrà rilasciata insieme a PS5.

PlayStation 5 è vicina al lancio ufficiale

“La registrazione della chat vocale per la moderazione è una funzionalità che sarà disponibile su PS5 al momento del lancio e consentirà agli utenti di registrare le proprie chat vocali sulla nuova console. In questo modo, gli utenti potranno segnalare situazioni spiacevoli”, ha spiegato Sid Shuman, Direttore senior di SIE Content Communications.

“Il pop-up visibile ora per gli utenti PS4 li avvisa che quando partecipano ad una chat con un utente su PS5, questi potrebbero inviare le registrazioni ai mod”, ha aggiunto. Uno degli account Twitter di supporto di PlayStation ha affermato che “la notifica ti avvisa che altri utenti potrebbero registrare la tua conversazione vocale. Non registreremo le chat di gruppo”.

Non è ancora chiaro come funzionerà nel dettaglio questa nuova funzionalità. Sicuramente servirà a Sony per bannare quegli utenti che infrangono la corretta condotta nelle chat vocali. Il resto dell’aggiornamento della versione 8.00 offre piccole modifiche all’interfaccia utente di PS4. Questo per preparare il software alle funzionalità in arrivo sulla console di prossima generazione e per i problemi di cross-play. La versione 8.00 include nuovi avatar, un mezzo per disattivare tutti i microfoni dal menu rapido e una verifica in due passaggi.