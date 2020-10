Di brevetti stravaganti abbiamo avuto modo di conoscerne parecchi ma la fantasia e la voglia di proporre device sempre nuovi e particolari è caratteristica principale di quasi tutte le aziende produttrici. Sicuramente Apple si pone in una posizione di rilievo in tale prospettiva. I suoi brevetti si dimostrano sempre particolari e attenti ai dettagli e propongono spesso dei dispositivi decisamente interessanti che suscitano non poca curiosità. Non è da meno l’ultimo documento emerso in rete tramite il quale abbiamo modo di osservare un iPhone che si allunga.

Apple: un brevetto mostra un nuovo iPhone capace di allungarsi!

Dopo aver mostrato il suo interesse nei confronti degli smartphone pieghevoli brevettando un iPhone, appunto, pieghevole decisamente particolare, Apple pensa a qualcosa di veramente innovativo. L’idea mostrata dall’ultimo brevetto permette di notare un nuovo iPhone con display in grado di allungarsi.

Lo scopo del colosso di Cupertino sarebbe quello di dotare lo smartphone di un particolare meccanismo che consentirebbe all’utente di espandere il display quando necessario così da avere una visuale più ampia.

In base a quanto esposto da Apple nel brevetto scovato da Appleworld.today e riportato da www.macitynet.it, il device in questione presenterebbe un display in grado di allungarsi in base alle esigenze dell’utente e quindi mostrando più o meno parti del display a seconda delle necessità.

E’ impossibile restare indifferenti davanti a un’idea del genere ma è bene precisare che il progetto potrebbe non diventare realtà o venire alla luce in tempi ancora lontani. Spesso quanto brevettato dai vari colossi non è destinato a prender vita ma conoscere quelle che sono le idee delle aziende resta ugualmente interessante.