Ognuno di noi nel 2020 ha ormai sicuramente un proprio indirizzo e-mail che usa per potersi registrare sulle varie piattaforme web e anche come riferimento ufficiale per essere contattato da chi ne nel caso bisogno.

Proprio in virtù di queste funzionalità importantissime, l’indirizzo e-mail assume un peso specifico all’interno della vita di ognuno di noi davvero enorme, poichè tramite esso possiamo gestire tutti gli altri account collegati e nel caso reimpostare le password degli stessi, un dettaglio non di poco conto dal momento che essi sono legati alla nostra stessa identità.

Ovviamente questa serie di caratteristiche rende i nostri account e-mail delle prede molto ambite dai truffatori, i quali mirano da sempre ad appropriarsene per poter poi frodare ogni account ad essi collegato.

Hotmail sotto attacco

Nel caso doveste ricevere una mail di questo tipo fate molta attenzione, dal momento che si tratta al cento per cento di una truffa ingegnata appositamente per rubarvi le credenziali del vostro account.

Accorgersene in realtà non è molto difficile, basta notare alcuni dettagli anche abbastanza evidenti, partiamo ad esempio dall’indirizzo del mittente, il cui username richiama appunto un account Microsoft Ufficiale mentre però la e-mail ad esso associata è palesemente una comune e-mail che di certo non appartiene alla Microsoft.

Come se non bastasse poi, basta guardare anche a come è strutturata la mail, troppo casereccia per essere una comunicazione ufficiale da parte dell’azienda di Bill Gates.

Il consiglio che vi diamo è ovviamente di non aprire il link indicato all’interno della mail, dal momento che vi ricondurrebbe ad un sito di proprietà dei truffatori nel quale essi potrebbero tranquillamente copiare le vostre credenziali e poi utilizzarle per appropriarsi interamente del vostro account, cancellatela senza aprire nessun link al suo interno.