Fall Guys ha ricevuto una serie di modifiche in concomitanza dell’arrivo della stagione 2 all’inizio di ottobre. Alcune di esse non sono state accolte bene dalla community del gioco. Mediatonic ha detto che la prossima settimana arriverà un hotfix per risolvere alcuni dei reclami, incluso un cambiamento che aumenterà la frequenza con cui nuovi livelli medievali verranno visualizzati nelle playlist.

La stagione 2 ha introdotto diverse piccole modifiche al battle royale, incluse nuove animazioni ed effetti visivi su giochi come Hex-A-Gone, Tip Toe, e diversi bug che hanno infastidito i giocatori. Un bug inaspettato ha reso Jump Showdown, una delle modalità finali del gioco, più facile rallentando la rotazione dell’asta che il giocatore deve evitare saltando.

Fall Guys, l’ultimo update ha introdotto la stagione 2

Diversi giocatori hanno affermato che la modalità è arrivata al termine mentre stavano giocando, assegnando corone a tutti i giocatori che erano ancora vivi. “I problemi di velocità di Jump Showdown sono stati risolti”, ha scritto Mediatonic nel suo server Discord. Lo studio ha anche detto che stava apportando “miglioramenti alla chiarezza” a diversi minigiochi.

A quanto pare, l’hotfix aumenterà anche la probabilità che i nuovi livelli medievali (Knight Fever, Hoopsie Legends, Wall Guys e Egg Siege) vengano giocati. I giocatori, infatti, lamentavano una bassa percentuale di partite giocate in queste mappe. Mediatonic ha anche introdotto un tracker dei problemi per mantenere i giocatori aggiornati su bug e problemi che il team di sviluppo sta lavorando per risolvere.

La stagione 2 di Fall Guys è stata lanciata all’inizio di questo mese. È stata aggiunta una nuova playlist “sfida” che rimuove i giochi di squadra dalla rotazione dei minigiochi. L’unico finale in quella playlist è Fall Mountain.