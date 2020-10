Il volantino Euronics è davvero da pazzi, all’interno della campagna promozionale sono stati posizionati innumerevoli prodotti in offerta, tra cui appunto smartphone di ultima generazione, con soluzioni da non perdere assolutamente di vista.

Risparmiare è possibile grazie ad Euronics, con la nuova campagna promozionale, infatti, ogni singolo consumatore può godere di ottime riduzioni di prezzo, ma con una limitazione molto importante. Coloro che vorranno accedere agli sconti dovranno fare i conti con la regionalità della campagna, ovvero la disponibilità esclusiva presso i punti vendita di proprietà del socio Euronics Dimo. Gli acquisti non potranno difatti essere completati altrove o più precisamente onine.

Euronics: quante offerte per risparmiare al massimo

Le offerte di Euronics possono davvero far risparmiare al massimo, anche se il consiglio è di puntare direttamente alla fascia media del mercato della telefonia mobile. In questo caso, infatti, si possono scovare innumerevoli occasioni da non lasciarsi sfuggire, ad esempio troviamo Oppo Reno 4 a 599 euro, Oppo Reno 4Z in vendita a 399 euro, passando anche per LG K42 a 179 euro, TCL 10 SE a 179 euro oppure un ottimo Xiaomi Mi 10T a 499 euro.

Dopo aver acquistato lo smartphone, forse è arrivato il momento di pensare direttamente al wearable, o dispositivo indossabile. Euronics ha pensato anche a questi, nel volantino si trovano in promozione Apple Watch Series 6 a 309 euro o Fitbit Sense, il nuovo e rivoluzionario prodotto, a 329 euro.

Tutti i dettagli della campagna promozionale sono disponibili qui sotto nelle pagine del volantino.