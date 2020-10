Esselunga devia leggermente dalla solita strada intrapresa in questi mesi, arrivando a proporre al pubblico una soluzione assolutamente interessante, e con la quale il cliente può davvero pensare di risparmiare moltissimo.

Al solito parliamo di una offerta tech mirata esclusivamente su un singolo prodotto, disponibile con scorte limitate (quindi una volte terminate non verranno rifornite) nei vari punti vendita sparsi per il territorio, non sul sito ufficiale dell’azienda. La validità del volantino Esselunga è fissata al 28 ottobre, tuttavia se interessati all’acquisto dovrete necessariamente affrettare la scelta ed i tempi d’acquisto.

Esselunga: tanti sconti, ma con una ottimo prezzo in particolare

Il prodotto da non perdere assolutamente di vista è Fifa 21, la nuova versione del gioco di simulazione calcistica più amato ed apprezzato dall’utenza di tutto il mondo. Esselunga ha voluto proporlo in anteprima, considerate che è proprio appena stato commercializzato, ad un prezzo incredibile, solo 49,90 euro.

La versione proposta è quella per PS4, con upgrade gratuito a PS5, quindi quando uscirà la nuova console Sony, non sarà necessario spendere altro denaro per giocare con Fifa 21.

Il gioco in questione propone il solito format a cui Electronic Arts ci ha abituati in passato, sono incluse oltre 700 squadre, suddivise a loro volta in 30 campionati ufficiali, nonché 90 stadi in cui effettuare le proprie partite. Tutti gli anni i sviluppatori provvedono a modificare leggermente il gameplay, con l’obiettivo di renderlo il più realistico possibile, ed anche in questo caso non si sono assolutamente tirati indietro.