Un trucco DAZN permette di sbloccare tutti gli innumerevoli canali che trasmettono lo streaming in diretta degli eventi di Calcio e Sport. Gli utenti scoprono una promo segreta che concede loro il palinsesto a costo zero per un sacco di tempo. Normalmente i Ticket verrebbero a costare da 9,99 euro (al mese) a 99,99 euro (per un anno). Ma il risparmio è garantito con la nuova iniziativa che molti stanno usando per l’on-demand di tutti questi contenuti.

Calcio

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1, EFL League Cup, Eredivisie, Champions League, Major League Soccer (MLS), J1 League, Chinese League, Copa Libertadores e Copa Sudamericana.

Sport

rugby, boxe, MMA, WRC, US football, pallavolo, Giro d’Italia, Tour de France, Vuelta di ciclismo, Australian Open, Roland Garros e US Open di tennis, Formula E, 24 Ore di Le Mans, campionato WTCR, basketball ed Olimpiadi.

DAZN: come averlo in omaggio

Avere DAZN Gratis è possibile ed è semplice. Basta accedere alla sezione “Il mio Account” e selezionare poi l’opzione “Invita un Amico” che troviamo dal menu di sinistra. Attraverso questa campagna è possibile ricevere il servizio gratuito per 4 mesi scegliendo poi di mantenerlo al costo standard oppure di disdirlo senza vincoli né oneri economici. Per riuscire ad ottenere questo vantaggio è necessario avere:

abbonamento attivo sul proprio account;

sul proprio account; amici che creano un profilo accedendo tramite link di invito;

di invito; abbonamento amico attivo per almeno 7 giorni;

nessun account sospeso o attivo nei 12 mesi precedenti;

precedenti; limite di utilizzo massimo di 4 volte con successiva disattivazione automatica dei rinnovi gratuiti

Ricordiamo che l’uso delle app DAZN è garantito su PC, smartphone, tablet, Smart TV e console senza limitazioni di tempo fino ad un massimo di sei dispositivi alla volta. Un’occasione davvero imperdibile per immergersi in un mondo di agonismo senza precedenti.