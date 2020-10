Carrefour strizza l’occhio al mondo Apple, più precisamente agli iPhone quasi di ultima generazione, difatti gli utenti potranno acquistare gli smartphone dell’anno appena trascorso a buonissimi prezzi.

Il volantino discusso nel nostro articolo, a differenza di quanto accaduto in passato, risulta essere disponibile solo sul sito ufficiale dell’azienda, ciò sta a significare che l’utente potrà acquistare dal divano di casa, ma dovrà nel contempo pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio (non è possibile evitarle, se non richiedendo la consegna in negozio).

Carrefour: questi sono i prezzi del momento

I prezzi del volantino Carrefour appaiono essere ottimi, osservando solo ed esclusivamente i prodotti di casa Apple, infatti sono disponibili iPhone 11 e iPhone 11 Pro ad una cifra scontatissima, almeno rispetto al listino originario. Siamo consapevoli di trattare prodotti non proprio di ultima generazione, data la recente presentazione di iPhone 12, ma pensare di spendere solamente 599 euro per l’acquisto di un iPhone 11 non può che rendere felici gli utenti. Nel caso in cui si volesse osare leggermente di più, e pensare al top assoluto, quale è l’iPhone 11 Pro, sappiate che la spesa complessiva per la versione no brand con garanzia di 24 mesi, sarà di 899 euro.

Entrambi i prodotti presentano scorte leggermente ridotte, di conseguenza potrebbe accadere che, collegandovi al sito ufficiale di Carrefour non ne troviate di disponibili. Al solito, se interessati ai suddetti terminali, raccomandiamo caldamente una rapida decisione, nonché presa di posizione.