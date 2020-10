I dispositivi Android nel mondo si moltiplicano esponenzialmente di giorno in giorno. Una situazione che da una parte allarga la fetta di utenti che dispongono di un dispositivo per gestire i propri social e anche la propria vita privata, ma al tempo stesso aumentano anche i rischi per la sicurezza. Infatti, mantenere un livello adeguato con un numero così elevato di device in circolazione diventa sempre più difficile. La possibilità di riscontrare bug o falle nel sistema non è una cosa così rara, e gli hacker potrebbero approfittarne. Ma quali sono le applicazioni che più di tutte potrebbero garantire una sicurezza e una protezione maggiore sul vostro dispositivo? In questo articolo ve ne indicherò ben tre tra cui scegliere, per poter dormire sonni tranquilli e senza paure.

Le tre migliori app antivirus per Android

Avast Antivirus

L’applicazione di Avast Antivirus è sicuramente una delle più scaricate dal Play Store. Si tratta di un’applicazione che vi garantirà un livello molto alto di sicurezza, per proteggervi da attacchi informatici di qualsiasi tipo: dal phishing, dai virus e malware nascosti all’interno degli allegati e-mail e dagli adware presenti su internet. Niente male, se si considera che è possibile usufruire di una versione gratuita e una invece con abbonamento a pagamento, per eliminare la pubblicità e con qualche piccola funzione in più.

AVG antivirus

AVG antivirus, con i suoi 100 milioni di download è tra le applicazioni più apprezzate dagli utenti che intendono proteggere il proprio dispositivo, dal mondo del pc a quello degli smartphone. Grazie alle numerose funzionalità di questo antivirus, oltre a garantire una sicurezza ottimale per Android, riuscirete a proteggervi in maniera veramente completa. Tra le funzioni primarie troviamo la protezione dell’accesso alle applicazioni tramite l’inserimento di un PIN, l’eliminazione di file inutili e l’esecuzione di una scansione delle reti Wi-Fi per rilevare minacce nascoste. Nelle ultime versioni è stata aggiunta anche una VPN: cosa volete di più?

Bitdefender antivirus

Questo antivirus è praticamente allo stesso livello degli altri per funzioni e prestazioni. Il motore di ricerca dei virus si basa sulla controparte desktop, per garantire un monitoraggio completo e sicuro. Inoltre, rispetto ad altri antivirus gratuiti, presenta un pregio da non sottovalutare: l’impatto sul sistema è veramente ridotto al minimo, per un consumo della batteria relativo e delle prestazioni invariate. Infatti, sul lato batteria i consumi si manterranno stabili e adeguati alla funzione che svolge l’applicazione, senza particolari drop nella durata giornaliera del vostro smartphone.