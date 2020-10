I processori Ryzen 5000 di AMD saranno disponibili il 5 novembre, a poche settimane di distanza da ora. Per incentivare l’acquisto, la società ha finalizzato una nuova promozione che riguarda gli acquirenti; essi riceveranno gratuitamente una copia gratuita di Far Cry 6.

Per essere precisi, chiunque acquisti un Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X o Ryzen 7 5800X riceverà in omaggio il nuovo titolo Far Cry. Le persone che acquisteranno uno di questi chip, e quelli che acquistano un computer pre-assemblato fornito con una di queste CPU, potranno scaricare in digitale Far Cry 6. La data di uscita per questo nuovo titolo è il 18 febbraio 2021.

AMD Ryzen 5000 saranno rilasciate il 5 novembre

Questo omaggio sarà anche reso disponibile a coloro che acquistano CPU di ultima generazione, vale a dire Ryzen 9 3950X, Ryzen 9 3900XT e Ryzen 7 3800XT, tramite una promozione simile per il quarto trimestre 2020. Secondo il sito web AMD Rewards, questa offerta sarà attiva il 20 ottobre, prima che i processori Ryzen 5000 arrivino sul mercato il 5 novembre.

Tieni presente che devi riscattare il codice per il download digitale prima del 30 gennaio 2021, anche se Far Cry 6 non sarà giocabile fino a poche settimane dopo. Il gioco verrà distribuito tramite Uplay. Lo sparatutto open-world è ambientato in un “paradiso tropicale congelato nel tempo” e racconta la storia del dittatore Anton Castillo che vestirà i panni del cattivo. Il personaggio sarà interpretato dall’attore Giancarlo Esposito, meglio conosciuto come Gus Fring in Breaking Bad.

L’attuale promozione di AMD offre anche una copia gratuita di Assassin’s Creed Valhalla a coloro che acquistano una CPU Ryzen 3000; quindi se stai pensando all’acquisto di un chip Ryzen di terza generazione è meglio che prendi la palla al balzo.