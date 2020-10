WindTre si dimostra ancora intento a recuperare la fiducia dei clienti persi e a tal proposito da il via a una nuova campagna di SMS tramite la quale propone l’attivazione di una delle migliori offerte tra quelle fino ad ora presentate. La tariffa è la WindTre Go 70 Fire Plus Limited Edition ed è disponibile esclusivamente per gli ex clienti che ricevono la comunicazione da parte del gestore.

WindTre: solo poche ore per richiedere l’attivazione dell’offerta Limited Edition con 70 GB al mese!

La nuova offerta WindTre Go 70 Fire Plus Limited Edition attira l’attenzione soprattutto per il costo di rinnovo previsto e per i contenuti proposti. I clienti che ricevono la possibilità di richiederne l’attivazione hanno infatti la possibilità di usufruire mensilmente di: minuti illimitati verso tutti i numeri; 200 SMS verso tutti i numeri; e 70 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile.

I contenuti si dimostrano adeguati a soddisfare le esigenze dei più ed è possibile dire altrettanto del costo previsto per il rinnovo. WindTre, infatti, richiede una spesa di soli 6,99 euro al mese da sostenere tramite credito residuo.

Gli ex clienti hanno tempo fino ad oggi, salvo ulteriori proroghe da parte del gestore, per procedere con l’attivazione della tariffa in questione. L’acquisto della nuova SIM e la contestuale attivazione della tariffa potranno essere effettuati presso uno dei punti vendita dell’operatore, il quale offre l’opportunità di ottenere l’offerta esclusivamente ai clienti selezionati residenti in alcune province d’Italia. Nel caso in cui non si fosse stati scelti sarà possibile recarsi ugualmente nei negozi WindTre e scoprire le varie tariffe disponibili.