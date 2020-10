Vodafone torna a vincere su Iliad con una promozione assolutamente speciale, stiamo parlando della Special 100 Digital Edition, una soluzione appositamente pensata per gli utenti che al giorno d’oggi vogliono il massimo con la minima spesa.

Attivabile esclusivamente da coloro che si ritrovano in condizione d’uscita da Iliad o da un MVNO, la promozione richiede inizialmente il versamento di 10 euro per l’acquisto di una SIM ricaricabile, sulla quale poi andrà portato anche il numero originario. La richiesta di attivazione può essere presentata in tutti i punti vendita dislocati sul territorio nazionale, ma non sul sito ufficiale dell’azienda (almeno per il momento).

Vodafone: tanti giga, minuti e SMS per tutti

La Special 100 Digital Edition di Vodafone si caratterizza per un bundle veramente invitante, composto da 100 giga di internet in 4.5G con velocità massima di 600Mbps in download, affiancato da illimitati minuti e SMS da poter utilizzare verso qualsiasi altro utente in Italia.

Il secondo punto a favore della promozione è sicuramente il prezzo, coloro che la richiederanno, infatti, potranno pagare solamente 9,99 euro al mese a titolo definitivo, con la promessa di una totale assenza di rincari per i 24 mesi successivi alla data di attivazione. L’unica cosa da ricordare riguarda il tipo di pagamento possibile, sarà infatti necessario sfruttare la cosiddetta Ricarica Automatica, in altre parole il cliente sarà obbligato a pagare con carta di credito o conto corrente bancario, senza avere la possibilità di versare il canone con il proprio credito residuo.

Tutti i dettagli sono disponibili direttamente nei punti vendita in Italia.