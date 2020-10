TIM ha ben chiaro quello che sarà il suo obiettivo nella stagione autunnale, in vista anche del mese di Dicembre. Il provider italiano vuole porre un freno al successo commerciale di Iliad, mettendo a disposizione di tutti i nuovi abbonati una serie di iniziative vantaggiose con chiamate e Giga per la navigazione internet.

TIM, le migliori offerte autunnali in alternativa ad Iliad

Più conveniente delle offerte di Iliad, è la ricaricabile di TIM chiamata Supreme New. I clienti che decidono di attivare questa tariffa avranno a loro disposizione un pacchetto completo che prevede 50 Giga per navigare in rete a cui si aggiungono anche le telefonate illimitate. Il prezzo da pagare per il rinnovo mensile è di 5,99 euro. Questa tariffa si rivolge in particolar modo a tutti gli abbonati che cambiano linea da Iliad e da altri gestori virtuali. .

I clienti di TIM che non possono attivare la promozione Supreme New hanno una valida alternativa nella Steel Pro. Questa tariffa mette a disposizione del singolo utente un ticket con consumi senza limiti per chiamate ed SMS, con la presenza di 50 Giga per la connessione di rete sotto linea 4G. Il costo della ricaricabile, in questo caso, è di 7,99 euro.

Le due offerte presentate sono attivabili previa portabilità del numero. Alla Steel Pro, oltre agli utenti di Iliad potranno accedere anche tutti gli attuali clienti di Vodafone e WindTre.