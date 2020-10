L’attesa presto finirà: dopo mesi stressanti in cui nessuna notizia sembrava essere disponibile, finalmente le maggiori produzioni di Netflix sono tornante in campo portando con loro liete novelle. A partire da fine ottobre, i Netflix’s originals più ambiti verranno rilasciati (Suburra 3) a poco a poco così da accompagnare gli abbonati in quella che sarà la fine del 2020 e non solo: molto probabilmente si giungerà persino a dicembre del prossimo anno! Verrà prima il tempo di YOU, per poi essere la volta di Stranger Things ed infine di The Witcher.

Netflix: pochi mesi alle uscite più interessanti, ecco le indiscrezioni su The Witcher, Stranger Things e You

Partendo in ordine cronologico, la prima serie che dovrebbe uscire sarà proprio la terza stagione di YOU. Teoricamente programmata per questo dicembre, purtroppo lo show subirà dei ritardi dettati dai mesi di lockdown vissuti in primavera. Stando alle maggiori indiscrezioni, la nuova stagione godrà di novità assolute come un ruolo più presente per la madre di Love e due aggiunte al cast. Chi saranno?

Fresh blood joining You Season 3: Shalita Grant will play Sherry, a "Mom-fluencer" who appears down to earth, but is actually a mean girl who only pretends to welcome Love into her social circle. Travis VanWinkle will play the wealthy Cary, who invites Joe into his inner circle pic.twitter.com/Js70prlmZv — Netflix Queue (@netflixqueue) October 15, 2020

Passando a Stranger Things, la situazione non pare assai promettente, ma ormai dovrebbe esser giunta la sua ora. Analogamente per quanto è successo a You, anche la banda di Hawkins sarebbe dovuto tornare molto prima sul piccolo schermo, ma purtroppo i ritardi hanno giocato un brutto scherzo. Con il cast tornato sul set a settembre, le riprese dovrebbero essere ormai ultimate e Netflix sta iniziando a lasciare dettagli sui suoi social proprio in tal merito. 2021? Confidiamo che entro giugno la quarta stagione potrà diventare effettivamente disponibile.

Per concludere, infine, The Witcher è la produzione che si farà attendere più a lungo. Fin dal suo rinnovo era stato messo in chiaro che sarebbero occorsi circa due anni (2021) per poter essere ultimato il sequel ed infatti così sta accadendo. Il cast è tornato sul set carico e sprizzante, su Instagram gli attori ci hanno concesso persino un primo sguardo alla storia svelando che Cirilla sta iniziando i suoi allenamenti da combattente, Geralt ha acquistato una nuova armatura e Yennefer sembra essere caduta prigioniera. La Valle Abbondante donerà un soldo al suo Witcher? Molto probabilmente lo scopriremo solo nell’autunno del prossimo anno.