Sky WiFi è sempre più conveniente. La piattaforma satellitare, a partire dallo scorso mese di giugno, ha lanciato in tutta Italia il suo nuovo operatore. Gli utenti, quindi, con Sky oltre al classico servizio della pay tv potranno attivare anche un piano per la telefonia fissa.

Nel corso di queste settimane, gli utenti hanno già scoperto le prime offerte commerciali previste per il servizio di Fibra Ottica. Come c’era da attendersi, le iniziative migliori sono dedicate a tutti gli attuali abbonati della pay tv.

Sky WiFi, le occasioni da non perdere per chi ha un abbonamento attivo

Sky premia tutti gli utenti che nel corso di questi anni hanno dimostrato piena fedeltà all’operatore. Tutti coloro che risultano iscritti alla piattaforma Extra avranno i servizi di telefonia a costo zero, in base all’anzianità del contratto. Ci sono tre mesi gratuiti per gli abbonati da almeno un anno. Previsti, invece, ben sei mesi a costo zero per chi è abbonato da almeno sei anni.

Il futuro di Sky punterà sempre di più sulla convergenza tra promozioni per la telefonia e promozioni per il satellitare. Sono previste, a tal proposito, un gran numero di offerte all inclusive per ambedue i servizi.

Già oggi i clienti possono beneficiare di una particolare e vantaggiosa opportunità. Al costo di 39,99 euro, è possibile attivare un pacchetto con i contenuti intrattenimento di Sky TV e con la navigazione internet della Fibra Ottica inclusa. Il prezzo per questa vantaggiosa promozione è garantito e bloccato per i primi 36 mesi.