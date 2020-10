Quali sono gli smartphone che emettono più radiazioni in assoluto? Gli Xiaomi sembrano avere il primo posto sul podio. Ma chi ci dice ciò? Il Bundesamt für Strahlenschutz, ossia l’Ufficio federale tedesco per la protezione dalle radiazioni, ha stilato questa particolare classifica che riguarda i cellulari peggiori in materia di radiazioni. L’ente, infatti, ha a disposizione un database tutto loro che permette di sapere con certezza e precisione quali sono i dispositivi mobili, sia vecchi che nuovi, che emettono un maggiore numero di radiazioni, sia quando sono in standby che quando li stiamo usando per telefonare.

Allo stato attuale, mentre tutti discutono circa la pericolosità del 5G, si diventa sempre di più dipendenti dagli smartphone e molti dunque si chiedono se effettivamente le radiazioni emesse dai cellulari sono dannose o meno per la nostra salute e se ci sono dei modelli che sono effettivamente più sicuri. Purtroppo, allo stato attuale, non ci sono delle notizie che ci danno dei risultati certi in merito. Quindi, non sappiamo ancora quanto e se le radiazioni emesse dagli smartphone sono dannose.

Una cosa che possiamo dire con certezza, essendo un dato di fatto, è che i dispositivi cinesi sono quelli che stanno in cima alla lista quanto a radiazioni, mentre la sudcoreana Samsung sembra essere la migliore.

Radiazioni smartphone: i modelli più sicuri e quelli meno sicuri

Come detto prima, la lista di smartphone che emettono più radiazioni è capeggiata da Xiaomi, successivamente c’è OnePlus. La casa cinese, secondo i dati, ha 6 modelli tra i primi 15 smartphone che emettono maggiori radiazioni:

1. Xiaomi Mi A1

2. Xiaomi Mi Max 3

3. OnePlus 6T

4. HTC U12 life

5. Xiaomi Mi Mix 3

6. Xperia XA2 Plus

7. Google Pixel 3 XL

8. Xiaomi Mi 9/9 SE

9. iPhone 7

10. Xperia XZ1 Compact

11. HTC Desire 12/12+

12. Xiaomi Mi 9T

13. Google Pixel 3

14. iPhone 8

15. Xiaomi Redmi Note 5

16. Zte Axon 7 mini

Per quanto concerne i modelli che emettono meno radiazioni invece, abbiamo Samsung al primo posto che occupa la classifica con 8 modelli su 16. Ecco la classifica completa, dove notiamo inoltre l’assenza di Apple:

1. Zte Axon Elite

2. Samsung Galaxy Note 8

3. Samsung Galaxy Note 10+

4. Nokia 6

5. Samsung Galaxy Note 10

6. Nokia 8

7. Nokia 3.2

8. Nokia 2

9. LG G7 ThinQ

10. Samsung Galaxy A8

11. Samsung Galaxy M20

12. Nokia 7.1

13. Honor 7A

14. Samsung Galaxy S10

15. Samsung Galaxy S8+

16. Samsung Galaxy S7 Edge