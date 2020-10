Instagram si è ormai da qualche anno preso il posto che fu di Facebook, quello di re dei Social Network. Il social nato per la condivisione di foto ha letteralmente fatto il botto e adesso conta circa 1 miliardo di utenti attivi ogni mese. Come qualsiasi social anche Instagram può diventare un ottimo strumento per conoscere nuove persone e addirittura per cercare la propria anima gemella.

I sette trucchi per conoscere ragazze su Instagram

Foto interessanti: sarà un consiglio banale ma il primo passo per attirare l’attenzione di qualcuno su Instagram è possedere un profilo interessante. Il vostro profilo potrebbe essere considerato il vostro biglietto da visita, fate in modo di offrire una buona presentazione.

La ricerca: Per trovare ragazze interessanti da conoscere basterà effettuare una ricerca inserendo i giusti hashtag come, per esempio quello della tua città.

Il primo contatto: Trovare la ragazza giusta su Instagram non è impresa da poco; una volta trovata la persona con cui si vuol provare ad attaccar bottone l’ideale sarebbe quello di non contrarsi sulle foto più spinte, ma di cercare un primo approccio attraverso una foto in cui non è raffigurata lasciando un mi piace.

Il messaggio: A questo punto potete provare, aspettando un po’ di tempo, a mandarle un messaggio; siate carini, e gentili, ma non troppo invadenti, magari per trovare un argomento prendete spunto dalle sue foto.