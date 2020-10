Iliad ha ufficialmente chiuso l’esperienza della ricaricabile Flash 100 Giga. A partire dalla giornata di ieri, la ricaricabile in edizione limitata con chiamate senza limiti, SMS illimitati e 100 Giga internet non è più disponibile all’attivazione.

Iliad, stop all’offerta con 100 Giga ma confermati i tre servizi gratis

Molto valido è anche il servizio della segreteria telefonica . A differenza di quanto previsto con altri operatori, con Iliad l’ascolto dei messaggi lasciati in segreteria non prevede extra sul costo della ricaricabile attiva. La segreteria telefonica gratuita è disponibile con le offerte Giga 40, Giga 50 e Voce.

Legato alle telefonate vi è anche un altro doppio servizio a costo zero per gli utenti di Iliad. Le funzioni “Mi Richiami” e “Chi è” con il provider francese saranno disponibili in maniera gratuita con le principali iniziative. Anche in questo caso, Iliad si distingue da altri operatori come TIM, Vodafone e WindTre.