Era possibile solo per iOS cambiare la grafica dell’indicatore di navigazione su Google Maps, adesso lo si può fare anche su Android. Gli utenti possono cambiare l’icona di navigazione e invece della classica freccia o punto, possono scegliere tra altri tre veicoli come il SUV, l’automobile classica o il camion.

Google Maps: ecco la procedura per cambiare l’icona di navigazione anche su Android

Per modificare l’icona di navigazione il procedimento da fare è semplice ed immediato. Per tutti coloro che sono in possesso di uno smartphone Android, avviata la navigazione, l’app proporrà l’immagine dell’icona della vostra posizione pronta per partire. Tappando sull’icona si aprirà in basso un pop up che vi permetterà di scegliere a piacimento la nuova icona. Qui si potrà scegliere tra quella classica a freccia oppure il SUV, il camion o l’automobile.

Una volta scelta, ecco che l’icona verrà riproposta sulla mappa di Google Maps in modo da poter essere ben visibile durante il tragitto in versione 3D. C’è da dire che per quanto la funzionalità sia divertente la resa non sia del tutto ottimale in fase di navigazione, resta comunque una novità che piace sicuramente molto agli utenti Android, che la attendevano da tempo. A questo punto la speranza è che il gigante di Mountain View non si fermi qui, ma aumenti le vetture e i mezzi di trasporto a disposizione come indicatori di navigazione.

La funzione purtroppo non si riflette su Android Auto. Sembra che la funziona sia ancora in rilascio e che qualcuno non abbia ancora ricevuto questa novità.