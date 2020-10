Coop e Ipercoop hanno recentemente aperto le porte dei propri negozi a tutti gli utenti che sono alla ricerca di prodotti tecnologici, i prezzi sono convenienti nella maggior parte dei casi, e soprattutto gli acquisti sono effettuabili in ogni negozio in Italia.

Il volantino corrente risulta essere assente sul sito ufficiale, ciò sta a significare che gli interessati dovranno recarsi personalmente in loco, per completare la compravendita. Il prodotto di cui vi sconsigliamo l’acquisto è sicuramente il Galaxy S10, un modello troppo datato per essere commercializzato ad un prezzo particolarmente elevato, come 649 euro.

Non perdetevi le nostre offerte Amazon e tutti i codici sconto gratis, disponibili in esclusiva sul canale Telegram.

Volantino Coop e Ipercoop: tantissimi sconti a disposizione degli utenti

Distogliendo leggermente lo sguardo da un prodotto che ha poco da dire in un mercato ormai saturo di dispositivi, l’occhio cade su alcuni modelli di smartphone appartenenti alla fascia medio-bassa, sono tutti prodotti di ottima qualità, da consigliare solamente però agli utenti che non pretendono troppo dal proprio dispositivo, e sono disposti a qualche piccola rinuncia.

I terminali coinvolti nella campagna promozionale risultano essere Samsung Galaxy A30s, Xiaomi Redmi Note 8T, Huawei Y6p, Xiaomi Redmi Note 9 Pro e similari. I prezzi, dati alla mano, non superano i 250 euro.

Per conoscere da vicino il volantino Coop e Ipercoop citato nel nostro articolo, ed allo stesso tempo per scoprire se nasconde altri sconti interessanti, dovete assolutamente collegarvi subito al sito dell’azienda stessa. Ricordate, però, che gli acquisti potranno essere completati esclusivamente in negozio.