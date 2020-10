Un volantino Comet completamente rinnovato attende gli utenti che al giorno d’oggi vogliono acquistare la tecnologia, i prezzi sono fortemente ribassati rispetto al listino originario, ed allo stesso tempo possono aiutare a risparmiare moltissimo su ogni singola compravendita.

Il volantino corrente è composto da oltre 28 pagine, ed è attivo anche sul sito ufficiale fino al 28 ottobre. Acquistando online sarà possibile ricevere la merce presso il proprio domicilio, senza necessariamente pagare le spese di spedizione, a patto che comunque l’ordine sia almeno di 49 euro. E’ presente, sempre se interessati, il finanziamento a Tasso Zero, con pagamento rateizzato senza interessi.

Volantino Comet: i prezzi sono davvero ottimi

Parlare di prezzi e di offerte per un volantino così ampio è davvero difficile, sono presenti i top di gamma del momento, come ad esempio Xiaomi Mi 10T Pro a 649 euro, Oppo Reno 4 Pro a 799 euro o Samsung Galaxy Note 20 a 999 euro, ma anche tantissime altre occasioni da non perdere.

Osservando, ad esempio, la fascia media del mercato, spiccano Oppo Reno 4 a 599 euro, Xiaomi Mi 10T a 499 euro, senza dimenticare i vari Redmi Note 9S, Redmi Note 9C o Redmi 9A, tutti a meno di 250 euro.

Il volantino Comet lo abbiamo inserito direttamente nel nostro articolo, in tal modo avrete la possibilità di sfogliarlo in maniera approfondita, per entrare in contatto con le offerte e con tutti gli sconti più validi del momento attuale (aprite le immagini per l’alta definizione).