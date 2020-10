Android regala agli utenti 5 app a pagamento sul Play Store di Google

Il mondo Android continua ad evolversi pian piano insieme a tutto il mondo dell’elettronica che da anni ormai ruota intorno. Il robottino verde è diventato una vera e propria istituzione e questo non è più un segreto ormai da tempo, visto che il pubblico cresce esponenzialmente.

Il segreto sta nel conferire ai suoi dispositivi una grande versatilità, la quale è visibile con la personalizzazione di qualsiasi aspetto. Parliamo infatti di menu, impostazioni e addirittura delle icone che possono essere modificate a proprio piacimento. Il tutto è possibile grazie anche alla presenza del Play Store, market dedicato ai contenuti di Google che mette in risalto ogni settimana tanti nuovi titoli. Questi, che possono essere sia gratis che a pagamento, hanno sia utilità che scopo ricreativo per tutti coloro che li scaricano. Inoltre oggi sembra essere giornata di grandi offerte visto che ci sono contenuti a pagamento offerti in maniera totalmente gratuita.

Per avere le migliori offerte anche per quanto riguarda il mondo Amazon, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Play Store: Android regala solo per oggi diversi contenuti a pagamento gratis

Ancora una volta il Play Store di Google mette a disposizione degli utenti Android un vasto assortimento di contenuti a pagamento gratis. Questi sono composti da applicazioni e giochi che potete scaricare direttamente dall’elenco che trovate qui sotto. Sono infatti presenti i link diretti per effettuare il download.