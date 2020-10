WindTre ha celebrato il primo semestre di piena attività in Italia, dal momento in cui i due provider (Wind e 3 Italia) si sono uniti. In quesi mesi, il gestore ha messo a disposizione di tutti gli utenti delle promozioni di tutto vantaggio con soglie di consumo illimitate e prezzi da ribasso.

WindTre ha a cuore un pubblico particolarmente strategico: quello dei giovani. In questo campo, la competizione è tutta con TIM e con la classica ricaricabile Young Student Edition.

WindTre, le tariffe di Ottobre pensate per il pubblico più giovane

WindTre risponde alla storia tariffa di TIM, mettendo a disposizione del pubblico non una ma ben due offerte: WindTre Young e Student.

La prima iniziativa, WindTre Young, può essere attivata da tutti gli abbonati con meno di 30 anni. Le soglie di consumo garantiscono 40 Giga per la connessione web e con chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili. Il prezzo previsto per il rinnovo della ricaricabile è di 11,99 euro con pagamento mensile.

Come alternativa a questa proposta vi è la WindTre Student. A differenza della prima ricaricabile, questa tariffa si rivolge al pubblico degli under 20. Gli utenti potranno quindi attivare 80 Giga per la navigazione internet e minuti senza limiti verso i numeri nazionali. Il rinnovo mensile della ricaricabile è di 9,99 euro. Questo prezzo però è valido solo per i pagamenti con formula Easy Pay, ossia con rinnovo automatico su carta di credito e conto corrente.

Le due iniziative sono disponibili all’attivazione sia in uno store WindTre sia attraverso i canali online del gestore.