Tra le moltissime offerte disponibili per il mondo mobile, spicca senza dubbio la Special 100 Digital Edition di Vodafone, una soluzione a dir poco incredibile che promette all’utente la possibilità di attivare addirittura 100 giga di traffico dati al mese.

La promozione oggetto del nostro articolo non può essere attivata da qualunque consumatore sul territorio nazionale, ma risulta essere disponibile esclusivamente in versione operator attack. In altre parole, gli unici che la potranno attivare sul proprio numero sono coloro che escono da Iliad o da un MVNO, con annessa richiesta obbligatoria di portabilità.

La limitazione più grande della Special 100 Digital Edition riguarda più che altro il metodo di pagamento, è bene ricordare che sarà necessario richiedere la Ricarica Automatica, ovvero bisognerà pagare il canone fisso esclusivamente tramite conto corrente bancario o carta di credito non ricaricabile.

Passa a Vodafone con la nuova promozione

Di base, ad ogni modo, all’interno della promozione si possono trovare una infinità di contenuti, rappresentati nello specifico da 100 giga di internet alla massima velocità disponibile (corrispondente a 600Mbps in download), passando anche per illimitati minuti e SMS da poter utilizzare verso un qualsiasi numero di telefono.

Il suo prezzo fisso è decisamente limitato, corrisponde per l’esattezza a soli 9,99 euro al mese a titolo definitivo, senza però richiedere il rispetto di alcun tipo di vincolo contrattuale. Il cliente potrà decidere di abbandonare Vodafone in un qualsiasi momento, senza incappare in penali o limitazioni particolari.

L’attivazione dell’offerta richiede il versamento di solo 10 euro per l’acquisto della SIM, e di 1 centesimo per la promozione in sé.