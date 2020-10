Circa un mesetto fa il produttore cinese Vivo ha presentato in Cina il nuovo smartphone medio di gamma Vivo V20. In queste ultime ore, questo device è arrivato in veste ufficiale per il mercato indiano in versione globale. Solitamente gli smartphone che approdano in India in questa versione vengono presentati anche a livello internazionale e, dopo l’annuncio dell’arrivo ufficiale di Vivo in Italia, è facile pensare che questo possa essere il primo device dell’azienda ad approdare nel nostro paese.

Vivo V20 potrebbe arrivare ufficialmente in Italia

Soltanto pochi giorni fa il produttore cinese Vivo ha finalmente annunciato il suo arrivo ufficiale in Europa, compresa l’italia. La data prescelta di questo debutto è fissata per il prossimo 22 ottobre e, durante questo evento, verranno presentati sicuramente diversi prodotti interessanti. Come già accennato, il medio di gamma Vivo V20 è stato appena ufficializzato in versione globale per il mercato indiano e questo potrebbe significare il suo arrivo a livello internazionale, compreso il nostro paese. Ovviamente per il momento sono soltanto delle ipotesi, anche se è molto probabile che Vivo ufficializzi anche da noi questo dispositivo.

Dal punto di vista tecnico, questo smartphone appartiene alla fascia media del mercato ed è alimentato dal processore Snapdragon 720G. Per questo motivo, non ci sarà il supporto alle reti di quinta generazione. Il resto delle specifiche tecniche include un display AMOLED con notch a goccia, quattro fotocamere posteriori e soprattutto l’ultima release del software di casa Google, ovvero Android 11. Il suo prezzo di vendita di partenza, invece, dovrebbe aggirarsi attorno ai 290 euro circa e questo lo collocherebbe proprio come il rivale perfetto del nuovo Realme 7 Pro annunciato ufficialmente in Italia da pochissimi giorni.