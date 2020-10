L’autunno è ormai approdato in pieno e per aiutare i suoi abbonati a vivere meglio il freddo e il dover star in casa, Netflix ce la sta mettendo tutta. Dopo diverse novità già arrivate sul catalogo, i mesi a venire non potranno che essere teatro di fantastiche uscite: per la prima di queste, inoltre, non bisognerà che attendere solo qualche settimana! Elite, Riverdale, Suburra, Peaky Blinders, After life, You, Stranger Things e The Witcher sono solo alcuni dei nomi più in voga al momento, scopriamo di conseguenza dei dettagli su alcuni di questi titoli.

Netflix: l’autunno e l’inverno saranno semplici da superare grazie a Suburra, After life e Elite

A fine mese, esattamente il 30 ottobre, finalmente giungerà su Netflix la tanto attesa stagione finale di Suburra. In una lotta ormai più che dichiarata tra Chiesa, Stato e Crimine i protagonisti torneranno sul piccolo schermo per porre una fine alla narrazione avviata ormai qualche anno fa. Non è ancora chiaro da quanti episodi sarà formata la terza ed ultima stagione, ma una cosa è certa: avrà come unico palcoscenico la bellissima e unica Roma.

Nei mesi a venire, poi, sarà la volta di altre due serie tv: After Life e Elite. Attualmente, come ben rinomato, entrambi i cast sono all’opera per dare il via a delle nuove stagioni. Per quanto concerne la serie spagnola sappiamo che la quarta stagione avrà un cast rivoluzionato: vi saranno personaggi già conosciuti così come dei nuovi e, piccolo spoiler, Guzman a quanto pare scorderà Nadia con una nuova fiamma.

After Life, dal canto suo, tornerà con la sua dark comedy per sollevare gli spiriti degli abbonati. Non è ancora chiaro quando sarà rilasciata la nuova stagione, ma molto probabilmente intorno marzo/aprile quindi forse un po’ dopo l’inverno. Interessati a conoscere altre novità? Non perdetevi il nostro ultimo articolo al riguardo.