Sky ha aperto un nuovo ciclo della sua esperienza in Italia. La pay tv si è ora trasformata in una media company, andando a replicare quel modello che è già risultato vincente in altre nazioni come Irlanda e Regno Unito. Anche in Italia, la piattaforma lancia il suo servizio di telefonia fissa: Sky WiFi.

L’arrivo di Sky WiFi in Italia è la principale novità nel mondo della telefonia per questo 2020. Il provider vuole da subito competere con i principali competitors, TIM, Vodafone e WindTre.

Sky WiFi contro TIM, Vodafone e WindTre: ecco le prime tre tariffe

Già dai primi giorni di attività, Sky WiFi ha previsto importanti tariffe per l’utilizzo delle connessioni in Fibra ottica. Tutte le offerte del gestore prevedono un pacchetto base di tre mesi ed attivazione gratuita.

La prima offerta che Sky WiFi mette a disposizione degli utenti si chiama Fibra 100%. Con un semplice costo di attivazione di 27,90 euro, i clienti avranno a loro disposizione connessione illimitata con velocità della Fibra ottica e chiamate a consumo verso tutti i numeri nazionali.

La seconda promozione di Sky WiFi si chiama invece Fibra 100% con Ultra WiFi. In aggiunta al servizio di consumi già disponibile con la prima offerta, gli abbonati potranno ricevere anche dei dispositivi WiFi extender. Questa promozione risulta particolarmente vantaggiosa per chi deve coprire con la rete internet vaste aree del proprio appartamento. Il prezzo per questa tariffa è 32,90 euro.

L’ultima tariffa di Sky WiFi si chiama Fibra100% con Ultra Wifi + Voce Unlimited. Il prezzo di questa promozione è di 37,90 euro. In aggiunta ai servizi già descritti, gli abbonati avranno anche telefonate senza limiti in Italia.