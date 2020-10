Un nuovo tipo di uovo Pokemon è in arrivo su Pokemon GO questa settimana. Come siamo stati abituati in precedenza con le “nuove” versioni, è probabile che Niantic continui a cambiare il modo in cui le uova di Pokemon vengono utilizzate e monetizzate. Per ora, le “Strange Eggs” fanno parte dell’evento Team GO Rocket che è già in corso e terminerà il 19 ottobre 2020.

In questo momento dovresti vedere nuovi Pokemon apparire dalle uova. Queste nuove “strane uova” includono i seguenti Pokemon, con ricompense comprese tra 16 e 32 caramelle:

Deino

Absol

Sandile

Larvitar

Scraggy

Trubbish

Vullaby

Pawniard

Pokemon GO: come catturare Shiny Mewtwo

Niantic ha dichiarato che è “ora di unirsi al Professor Willow e indagare sul coinvolgimento del Team GO Rocket con i ‘Strange Eggs’”. Durante l’evento, ci sarà anche la possibilità di ottenere Shadow Mewtwo. Tuttavia, Mewtwo non è l’unico Pokemon Shiny Shadow che apparirà durante l’evento.

Nuovi Pokemon Shiny Shadow stanno apparendo durante l’evento, inclusi Shiny Growlithe, Shiny Drowzee e Shiny Omanyte. Tutti questi Pokemon sono apparsi (e continuano ad apparire) in battaglie con Rocket Leaders di diversi tipi. Se stai per completare la missione “Giovanni Research”, dovrai girare 5 Pokestops, sconfiggere 3 Reclute del Team GO Rocket, Catturare 1 Pokemon Ombra, Catturare altri 5 Pokemon Ombra, fare 3 bei tiri Curveball di fila e purificare 5 Shadow Pokemon.

Dovrai continuare sconfiggendo un leader del Team GO Rocket 3 volte, schiudere 3 uova e guadagnare 5 caramelle camminando con il tuo amico. Nella fase 4, dovrai sconfiggere Arlo, Cliff e Sierra. La fase 5 richiede di trovare il boss del Team Rocket GO, combatterlo e sconfiggerlo. Solo alla fine di questa sequenza di missione, vedrai finalmente Shadow Mewtwo.