Arriva il nuovo update per il firmware della Playstation 4 con tante novità riguardanti i party, i messaggi e tanto altro ancora. Quello della 8.0 sarà con buona probabilità l’ultimo aggiornamento davvero sostanzioso per quanto riguarda la PS4 visto anche l’imminente lancio della nuova console di casa Sony; il lancio è programmato per il 12 novembre in USA e per il 19 in Italia.

Introdotti nuovi avatar tra quelli base disponibili per l’immagine del proprio profilo, con i protagonisti di molti storici titoli Playstation tra cui Bloodeborne, Joureney, God of War, The last of Us e tanti altri. Introdotta anche la funzione per disattivare il microfono direttamente dal menu rapido durante la partita.

Playstation: Tutti le novità dell’aggiornamento 8.0

Aggiornato anche il sistema dei party e dei messaggi privati. In particolar modo aggiornata l’interfaccia utente e l’assimilazione dei gruppi sia tra le due funzionalità; non sarà più necessario creare in modo separato party e gruppi di amici di Playstation, con la possibilità di utilizzare un’unica chat per entrambe le funzioni. Anche il filtro dei contenuti si rinnova a favore di una maggiore flessibilità.

Da oggi i bambini potranno inviare una richiesta ai genitori per utilizzare specifiche funzionalità. Aggiunto anche il supporto alla riproduzione remota per la PS5 che sarà disponibile al momento del lancio della stessa. Sono però molti gli utenti che stanno segnalando più di qualche problema dopo aver scaricato l’ultimo aggiornamento; non resta che attendere la versione 8.01 nella speranza Palystation corregga quanto prima questi piccoli bug. Con la versione 8.00 inoltre non sarà più possibile creare o partecipare ad eventi organizzati da altri giocatori.