L’abbonamento a Dazn non è mai stato così basso. E questo è tutto merito di una delle piattaforme di streaming più utilizzate in Italia. Ora non avrete più scuse, i vostri migliori amici appassionati di sport potranno darvi una mano a risparmiare sull’abbonamento mensile di 9,99€. Le modalità che potete sfruttare sono due, entrambe perfettamente legali. Cosa aspettate ad approfittarne? Potreste arrivare a pagare il vostro abbonamento poco più di 4 euro al mese!

I due modi per ottenere l’abbonamento Dazn scontato

Il primo metodo prevede l’attivazione dell’offerta tramite l’invito dei proprio amici. Per ogni amico, che inviterete tramite il link generato sulla pagina della vostra utenza online, che si abbonerà al servizio seguendo le linee guide presenti online, otterrete un mese di streaming gratuito. La procedura può essere ripetuta fino a 4 volte, per un massimo di 40 euro di risparmio!

La seconda modalità invece, prevede l’acquisto di un voucher annuale dal valore di 99,99€ e che vi garantirà la visione di 12 mesi di streaming di Dazn. Già in questo modo il risparmio è abbastanza rilevante, con un costo mensile di 8,33€ (per un risparmio di due mesi all’anno). Ma non è tutto, infatti secondo le indicazioni di Dazn, l’abbonamento può essere usufruito su un massimo di sei dispositivi, di cui due in contemporanea.

Dividendo l’abbonamento con il vostro migliore amico, condividendo gli sport che vi accumunano, potrete risparmiare ancora il 50%, arrivando ad un costo di poco superiore ai 4 euro al mese. Un risparmio incredibile di cui approfittare per ritrovare vecchi e amici e condividere le proprie passioni.