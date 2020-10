Gli sconti online di Comet sono addirittura da capogiro, nell’attesa di conoscere il nuovo volantino attivato in tutti i punti vendita, è possibile scoprire da vicino quali sono i prezzi disponibili ufficialmente online sul sito dell’azienda.

Come al solito, dal momento in cui stiamo parlando di e-commerce, ricordiamo che le spedizioni presso il domicilio sono gratuite per ogni ordine superiore ai 49 euro, indipendentemente dal modello o dalla categoria merceologica coinvolta. Gli interessati possono anche affidarsi al Tasso Zero, con pagamento rateizzato al superamento di una specifica soglia di spesa.

Comet: ecco quali sono gli sconti della giornata

Il top di gamma che sarà possibile acquistare ad un prezzo scontato è il Samsung Galaxy Flip, il primo smartphone flippabile dell’azienda, ufficialmente disponibile al pubblico a 1000 euro, al posto dei 1499 euro previsti di listino. Al secondo posto della speciale classifica troviamo il Motorola Edge Plus, modello iconico ed assolutamente invidiabile, sia in termini di estetica che di prestazioni, finalmente proposto a meno di 1000 euro. In ultimo non possiamo che consigliarvi l’acquisto di Samsung Galaxy S20+, un buonissimo smartphone di fascia alta, oggi disponibile a 699 euro, grazie ad una importante promozione che lo sconta del 32% rispetto al listino originario.

Quanto scritto nell’articolo rappresenta solamente un esempio di ciò che vi aspetta collegandovi al sito di Comet. Nell’eventualità in cui foste interessati ad un prodotto in particolare, ricordatevi di effettuare una ricerca, potrebbero essere disponibili più versioni a prezzi differenti.