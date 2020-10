Se il problema delle chiamate anonime affligge anche la tua linea, non preoccuparti esistono delle modalità attraverso le quali potrai risolvere questo problema. L’importante è non sottovalutare la problematica, dietro la quale spesso di risolve un fitto giro di truffe telefoniche a discapito degli utenti che rispondono. Il rischio è quello di vedersi attivate promozioni senza che si sia d’accordo, o addirittura che si riescano a rubare dei dati personali spacciandosi per la propria banca o per il proprio comune. Insomma, una situazione spiacevole, che rischia di mettervi in difficoltà, senza considerare il disturbo a ogni ora che queste chiamate provocano.

Whooming, la numero uno nel settore

Per risolvere il dannoso e fastidioso problema delle chiamate anonime ricevute sulla propria utenza telefonica basta scaricare una semplice applicazione. Si tratta di Whooming, praticamente l’applicazione che in molti considerano come la numero uno della categoria e che permette, grazie alla deviazione di chiamata, di identificare il numero telefonico di chi chiama con il numero oscurato. L’app è disponibile sia per Android, che per iOS e il suo funzionamento è veramente semplice.

Una volta scaricata ed effettuata la registrazione dovete eseguire l’accesso all’app, e seguire la procedura guidata per la configurazione del servizio. Seleziona Aggiungi numero e Prosegui, indicando in seguito la nazione del tuo gestore, il gestore telefonico di riferimento e il tuo numero di telefono negli campi da compilare appositamente. Successivamente, spunta la casella per accettare i termini del servizio e fai tap ancora sul pulsante Prosegui. Ora il servizio sarà configurato e i furbetti che nascondo il numero non avranno più scampo.