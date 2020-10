Purtroppo sono sempre più diffuse le truffe online da parte di malintenzionati anche piuttosto esperti che cercano in tutti i modi di impadronirsi dei dati personali e del denaro degli utenti. A farne le spese questa volta potrebbero essere tutti i clienti del noto e-commerce Amazon. In queste ultime ore, infatti, è stata individuata una nuova truffa con un falso ordine apparentemente dello store online.

Attenzione alla nuova truffa con ordini apparentemente di Amazon

Per ingannare e attirare nella propria trappola gli utenti, i truffatori di questi ultimi tempi stanno escogitato dei trucchi sempre più realistici. Come già accennato, l’ultima truffa individuata in rete riguarda un falso ordine apparentemente del noto store online. Nello specifico, questa volta è stata utilizzata come veicolo per trasmettere la truffa l’applicazione per gestire le e-mail di casa Google, ovvero Gmail.

Sappiamo bene che all’interno di questa app vengono a volte inseriti degli annunci pubblicitari e gli ideatori di questa nuova truffa hanno sfruttato proprio questo. Raggirando i sistemi e i controlli di queste pubblicità, i malintenzionati sono riusciti a inserire un falso annuncio pubblicitario proveniente apparentemente da Amazon. In questo annuncio, viene raffigurato un riquadro in cui è scritto addirittura il numero del falso ordine dello store. Ad un primo sguardo, questo annuncio potrebbe sembrare una vera e propria e-mail , ma in realtà è proprio in questo modo che gli utenti meno esperti cadono nella trappola del truffatori. Vi consigliamo vivamente di prestare molta attenzione di fronte a pubblicità del genere e vi consigliamo di non aprire e non cliccarci assolutamente sopra.