Spendere poco con WindTre è davvero possibile con quest’offerta veramente speciale, gli utenti possono richiedere l’attivazione della Go 50 Top+ Limited Edition, una promozione unica nel proprio genere con la quale fruire anche di 50 giga di traffico dati.

La disponibilità di una soluzione così interessante, come era lecito immaginarsi, non risulta essere molto ampia; a conti fatti vi possono accedere solamente i possessori di una SIM ricaricabile di Iliad o di un MVNO, che opteranno per la portabilità del proprio numero originario.

Inizialmente viene richiesto il versamento di 10 euro, necessari soprattutto per acquistare la SIM ricaricabile, poi il rinnovo sfrutterà appunto il credito della suddetta. Non bisogna dimenticare, ad ogni modo, la totale assenza di vincoli contrattuali, di conseguenza sarà poi possibile optare per il recesso o la portabilità, senza preoccuparsi minimamente di eventuali penali.

WindTre: le offerte migliori

Ciò che rende la Go 50 Top+ Limited Edition particolarmente speciale è, prima di tutto, il prezzo di vendita, soli 5,99 euro al mese a titolo definitivo, con pagamento sempre e soltanto tramite credito residuo.

All’interno della promozione sono stati posizionati, ad ogni modo, 50 giga di internet alla massima velocità del momento, minuti senza limiti da utilizzare per telefonare a chiunque si desideri, con l’aggiunta di 200 SMS da inviare ad ogni numero in Italia.

L’attivazione è possibile solamente nei punti vendita sul territorio nazionale, al momento in cui vi scriviamo non è raggiungibile altrove. Ricordiamo, infine, essere a disposizione esclusiva dei possessori di una SIM ricaricabile di Iliad o di un MVNO (ad esclusione dei semivirtuali).