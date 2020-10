WhatsApp: utenti delusi, i loro vecchi smartphone non hanno più l'app

Ogni aggiornamento di WhatsApp all’obiettivo di migliorare l’applicazione e soprattutto l’esperienza utente. Tutti coloro che utilizzano la piattaforma di messaggistica sanno che col passare del tempo ogni smartphone può perdere in qualità, e proprio per questo WhatsApp tende ad introdurre nuovi aggiornamenti.

Questi ovviamente vanno poi ad escludere i dispositivi ritenuti obsoleti dall’azienda, i quali non potrebbero godere appieno della nuova esperienza introdotta con i nuovi update. Proprio per questo dall’elenco di supporto di WhatsApp sono stati estromessi diversi dispositivi che ad oggi non possono dunque più funzionare come prima con l’app.

WhatsApp: la lista di supporto perde oltre 30 dispositivi, ecco quali sono