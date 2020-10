WhatsApp: ecco la trovata per risultare invisibili all'interno della chat

Più volte le persone si sono interrogate sugli aggiornamenti di WhatsApp, in modo da capirne la vera natura e soprattutto l’utilità. Sono tante le modifiche apportate alla piattaforma di messaggistica che abbiamo visto durante gli ultimi anni, tutte davvero utili e soprattutto innovative.

Qualcuno però avrebbe da ridire su uno degli aspetti più curati proprio da WhatsApp, ovvero la privacy. Stando a quanto riportato diversi utenti hanno paura di aggiornare il loro ultimo accesso o di farsi trovare online all’interno della chat. I disturbatori infatti sono sempre in agguato visto che non attendono altro per contattare quella che può essere definito ormai come una preda. Proprio per evitare di finire sotto occhi indiscreti e di agire alla luce del sole, alcuni utenti avrebbero creato un’applicazione di terze parti.

WhatsApp, con questa soluzione si può entrare da invisibili all’interno della chat

Durante gli ultimi giorni sono tantissime le persone che hanno trovato molto utile una nuova applicazione scoperta sul web. Stiamo parlando di Unseen, soluzione gratuita che offre l’opportunità di leggere tutti i messaggi di WhatsApp altrove. Il tutto avviene semplicemente intercettando tutto ciò che arriva proprio su WhatsApp, applicazione che a quel punto non potrà registrare eventuali ultimi accessi.

In questo modo gli utenti avranno un resoconto di tutto ciò che gli arriva anche non leggendo direttamente dall’applicazione principale. In questo modo inoltre le persone non risulteranno online mentre leggono un messaggio visto che ad essere aperta sarà solo Unseen. L’applicazione per il momento è gratuita ma soprattutto legale per tutti.