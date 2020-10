Vodafone vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista anche in queste settimane nel mercato della telefonia mobile. Il gestore inglese ha ben chiara la sua strategia di contrasto a TIM, Iliad e WindTre e punto ancora una volta su tariffe che uniscono consumi quasi illimitati a prezzi molto convenienti.

Una delle migliori occasioni per questa seconda metà di Ottobre è la ricaricabile Special 70 Giga. Quest’offerta è disponibile in edizione limitata in alcuni store del gestore inglese.

Vodafone con la promozione da 70 Giga: ecco come attivarla

Le soglie di Special 70 Giga comprendono in primo luogo 70 Giga per la navigazione internet con reti 4G e 3G. Allo stesso tempo gli utenti potranno effettuare chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia. Il prezzo fisso di rinnovo della tariffa è di 9,99 euro.

In aggiunta a questo costo fisso, tutti gli abbonati dovranno corrispondere un extra dal valore di 10 euro. Il costo di attivazione ovviamente è da intendersi una tantum.

La Special 70 Giga, come già detto, è disponibile in edizione limitata in alcuni negozi Vodafone sul territorio italiano. Al tempo stesso, la promozione rappresenta una classica offerta winback. Alla tariffa quindi avranno accesso esclusivo tutti gli ex clienti di Vodafone o anche tutti gli abbonati che effettuano la portabilità del numero da altro operatore.

Non c’è soltanto questa versione per Special 70 Giga. Sempre in alcuni punti vendita di Vodafone, la promozione è disponibile con un bundle ancora più vantaggioso che prevede ben 100 Giga per la connessione ad internet con prezzo fisso di 9,99 euro.