Vodafone: offerte fino a 100GB per recuperare gli ex utenti

Il confronto tra tanti gestori e Vodafone risulta molto spesso impari a causa della forza del provider anglosassone. Questo è stato infatti apripista per tutti gli altri in Italia almeno per quanto concerne la telefonia mobile, la quale vede il provider rosso ormai in cima alle classifiche in maniera stabile.

Le sue offerte hanno un livello di ricezione nettamente migliore rispetto a quello proposto dalla concorrenza, anche se comunque qualcuno avrebbe sottratto tantissimi utenti proprio a Vodafone. Stiamo parlando di Iliad, realtà proveniente dalla Francia che ad oggi risulta più che inserita all’interno dell’organigramma italiano della telefonia mobile. A tal proposito Vodafone ha scelto di lanciare tre nuove offerte per recuperare gli ex utenti.

Vodafone, ecco tre offerte fino a 100 giga per recuperare utenti

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga