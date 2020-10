La promozione Vodafone che riesce a soddisfare pienamente le aspettative degli utenti, è sicuramente la Special 100 Digital Edition, una promozione che promette l’accesso ad oltre 100 giga di traffico dati al mese.

L’attivazione di una soluzione dal così elevato interesse non è alla portata di ogni consumatore, bensì risulta essere disponibile solamente per i possessori di una SIM ricaricabile di Iliad o di un MVNO, che effettueranno la portabilità verso Vodafone stessa. Inizialmente viene richiesto il versamento di un contributo di 10 euro, proprio per acquistare la SIM; è importante ricordare che con la promozione verrà attivata anche la Ricarica Automatica, di conseguenza il cliente dovrà poi pagare il canone obbligatoriamente con carta di credito o conto corrente bancario.

Vodafone: cosa contiene l’offerta

L’offerta in questione è comunque decisamente accattivante per svariati motivi, in primis il prezzo finale di vendita, corrispondente per l’appunto a soli 9,90 euro a rinnovo. Sono assenti i vincoli contrattuali di durata, di conseguenza il cliente potrà richiedere il recesso, o la portabilità, da Vodafone in un qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi di alcun tipo.

All’interno della promozione sono posizionati contenuti veramente incredibili, a conti fatti sarà possibile accedere a 100 giga di internet alla massima velocità disponibile, con l’aggiunta di illimitati minuti per telefonare a chiunque, per finire con SMS senza limiti da inviare ad altrettanti numeri di telefono sul territorio nazionale.

L’attivazione, come sempre accade quando parliamo di Vodafone, è possibile solamente nei punti vendita sul territorio, non online sul sito ufficiale o altrove in Italia (recatevi personalmente per maggiori informazioni).